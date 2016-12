L'ipotesi di hotspot mobili, attivi sia sulla terraferma sia, come detto, su alcune navi di grandi dimensioni, è al momento al vaglio dell'agenzia comunitaria Frontex. Si tratterebbe di una risposta a un dato che la Commissione Ue ha più volte sottolineato: le metà dei migranti salvati e sbarcati non passa dagli hotspot attivi.



Queste apposite strutture, che l'Italia vorrebbe lanciare a metà giugno per tre mesi, permetterebbero di seguire il flusso di migranti.



Incentivi ai Comuni per accoglienza - Un altro dato preoccupa il governo. Oggi solo 800 degli 8mila Comuni italiani accolgono migranti. Subito dopo le amministrative, il governo e, più precisamente, il ministero dell'Interno, proporrà incentivi in grado di convincere tutti gli altri municipi. Lo ha rivelato il sottosegretario Domenico Manzione. L'Anci, l'associazione dei Comuni, ha accolto positivamente la proposta. "E' in linea con la logica dei piccoli interventi premianti per i Comuni che fanno accoglienza", ha commentato Matteo Biffoni, delegato all'Immigrazione.