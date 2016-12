Migranti, in aumento gli sbarchi di minori soli: già 3.300 nel 2016

Mentre continua l'emergenza migranti, Save the Children denuncia il boom di arrivi in Italia di minori soli. Dall'inizio dell'anno ne sono sbarcati ben 3.300, mentre l'anno scorso nei primi tre mesi dell'anno erano soltanto 600. In media hanno tra i 15 ed i 17 anni. Negli ultimi due giorni c'erano ben 450 ragazzi non accompagnati tra i migranti approdati nel nostro Paese dopo le operazioni di soccorso nel Canale di Sicilia.