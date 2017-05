Migranti, guardia costiera:"Ong intervengono sotto nostro controllo"

Il comandante generale della guardia costiera, ammiraglio Vincenzo Melone, in audizione in Commissione Difesa del Senato, ha spiegato che le navi delle Ong operano "sotto il nostro controllo" nell'attività di ricerca e soccorso. "Questo - ha specificato - sussiste solo quando si versa in una situazione di soccorso. Tutto ciò che avviene al di fuori non ha alcuna rilevanza ai fini dell'attività Sar".