Migranti, dati 2015: 54mila sbarchi in Italia. In salvo oltre 28.500 persone

Gli sbarchi nel Mediterraneo hanno superato quota 100mila. Lo annuncia a Ginevra l'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr), precisando che dall'inizio del 2015, circa 103.000 persone sono arrivate via mare essenzialmente in Italia (54.000) e in Grecia (48.000). L'Oim stima che la maggior parte dei migranti arrivati in Italia sono partiti dalla Libia.

Durante il solo ultimo fine settimana, circa 6mila migranti e rifugiati sono giunti nel sud dell'Italia dopo una vasta operazione di salvataggio in mare. E nelle isole greche, giungono in media circa 600 rifugiati al giorno, in maggioranza in fuga da Siria, Afghanistan e Iraq. L'Unhcr - ha detto il portavoce Adrian Edwards - sta aumentando la propria presenza e le attività in Grecia e nel sud dell'Italia.



Stando agli ultimi dati dell'Unhcr, 103.000 rifugiati e migranti sono arrivati in Europa attraverso il Mediterraneo nel 2015: 54.000 in Italia, 48.000 in Grecia, 91 a Malta e 920 in Spagna.



L'Organizzazione internazionale delle migrazione (Oim) ha sottolineato che i migranti arrivati in Italia nel 2015 sono partiti quasi esclusivamente dalla Libia e che le principali nazionalita' delle persone giunte sono quelle eritrea, somala, nigeriana e siriana. Per la Grecia la maggioranza delle persone parte dalla Turchia. L'Oim sottolinea che il dato globale degli arrivi è lievemente superiore a quello per lo stesso periodo dell'anno scorso.



Secondo le stime dell'Oim, infine, finora quest'anno Guardia costiera italiana, Marina militare italiana e Guardia di Finanza hanno tratto in salvo oltre 28.500 persone.