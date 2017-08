Migranti, corruzione per accoglienza minori: tre arresti a Catania

I carabinieri hanno arrestato tre persone per corruzione, falso in atto pubblico e maltrattamenti nell'ambito della gestione di migranti minorenni non accompagnati giunti sul territorio italiano. I ragazzini venivano affidati, sulla base di accordi con un dipendente del Comune di Catania, alle comunità gestite dagli indagati: strutture fatiscenti e prive delle necessarie autorizzazioni. Risultano indagate anche altre sette persone.