Migranti, attesa in Sicilia una nave Msf con 260 profughi a bordo

E' attesa nel porto di Pozzallo la nave di Medici senza frontiere "Dignity 1" con 260 migranti a bordo. Già pronte le misure di accoglienza per ospitare questi nuovi profughi, nonostante l'hot spot di Pozzallo sia già pieno di minori non accompagnati, 200 in tutto. Probabilmente i nuovi arrivati, dopo le operazioni di identificazione, saranno trasferiti in altri centri d'accoglienza dell'isola.