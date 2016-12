Migranti, altri barconi soccorsi

Dopo i 3.480 i migranti salvati sabato in 15 diverse operazioni coordinate dalla Guardia Costiera, sono in corso altri interventi. Attualmente sono impegnate in attività di soccorso a migranti la nave della Marina britannica "Bulwark", la nave di Medici senza frontiere "Bourbon Argos" ed alcuni assetti del dispositivo Frontex, in particolare una nave inglese, una svedese e una spagnola, oltre alla nave Dattilo della Guardia costiera.