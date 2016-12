Migranti: a Pozzallo sbarcati 454 profughi, diversi i feriti

Sono sbarcati nel porto di Pozzallo (Ragusa) i 454 migranti arrivati a bordo della nave "Siem Pilot" dopo diverse operazioni di recupero, nelle ultime ore, nel canale di Sicilia. Due donne in gravidanza, tre traumatizzati di cui uno con un proiettile al braccio e un altro sono stati ricoverati in ospedale. La polizia è al lavoro per individuare i presunti scafisti dei quattro gommoni dove si trovavano i profughi.