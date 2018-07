Il presidente del Consiglio nella sua lettera inviata al presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, al presidente del Consiglio Ue Donald Tusk e agli altri leader europei, sollecita infatti l'applicazione immediata, anche all'ultimo caso di migranti in mare, "dei principi europei affermati all'ultimo Consiglio europeo di fine giugno, perché l'Italia non è più disposta a farsi carico in modo isolato di un problema che riguarda tutti i Paesi europei".



Conte: "Redistribuzione Ue oppure non sbarcano" - Il premier sta dunque lavorando "per un accordo con gli altri Paesi Ue in vista di una redistribuzione immediata dei 450. Se non ci sono risposte dai partner e in queste condizioni, ai 450 non sarà consentito di sbarcare". Le due ipotesi alternative sono "contatti con la Libia per l'eventuale rientro sulle coste del Paese nordafricano o la permanenza a bordo delle navi dove fare riconoscimenti ed esame delle richieste". Questo, dicono fonti di governo, è quanto stabilito al termine di una "lunga e cordiale" telefonata tra Conte e Salvini.



Bruxelles: ancora nessun contatto con Conte - Da Bruxelles la commissione Ue aspetta però ancora la lettera di Conte. Non ci sarebbero contatti in corso sulla questione della redistribuzione e in ogni caso, secondo le regole attuali d'ingaggio delle navi sotto missione Ue, come quelle di Frontex, non è possibile lo sbarco in Paesi terzi come la Libia, Centri regionali di sbarco in Paesi terzi sono invece tra le opzioni allo studio della Commissione Ue dopo il vertice sui migranti del 24 giugno, ma deve essere sempre rispettato il principio di non respingimento.



Pattugliatore Protector a Pozzallo (Ragusa) - Ancora non si conosce insomma i il destino dei 450 migranti arrivati sul barcone, avvistato da tre motovedette della Guardia costiera e una della Guardia di finanza. Secondo il racconto di fonti di governo, alla vista delle unità italiane il barcone si è fermato e alcuni naufraghi hanno iniziato a lanciarsi in acqua. Grazie all'intervento di una motovedetta i migranti sono stati tutti recuperati. Poi è stato completato il trasbordo, con 176 persone sul pattugliatore "Protector", del dispositivo Frontex, e altre 266 sul "Monte Sperone" della Gdf. Otto persone, tutte donne e bambini, sono invece state trasportate a Lampedusa dalla Guardia Costiera per motivi sanitari. Dopo diverse ore, il "Protector" è arrivato nella rada di Pozzallo, nel Ragusano. Il caso ha fatto insorgere un nuovo attrito tra il ministro Salvini e le autorità maltesi.



L'imbarcazione, un peschereccio in legno che, dopo aver superato Lampedusa, sembrava puntare verso la Sicilia, ha dovuto sbarcare minori con necessità di assistenza urgente e anche una donna in attesa di partorire. "Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare", aveva scritto venerdì il ministro dell'Interno Matteo Salvini sui social.



E il ministro rincara, ribadendo la sua linea al premier Giuseppe Conte: nessun porto italiano per i migranti. "Occorre un atto di giustizia, rispetto e coraggio per contrastare i trafficanti e stimolare un intervento europeo". Salvini insiste sull'opportunità che alle due navi venga data indicazione di fare rotta verso Malta o la Libia. Dunque, avrebbe detto, non verrà dato accesso ai porti italiani.



In precedenza sembrava che le due navi facessero rotta su Porto Empedocle (Ag) e si ipotizzava anche un eventuale sbarco a Pozzallo, nel Ragusano. Tutte eventualità che a questo punto aspettano conferma.



Malta: "Noi rispettiamo le regole internazionali" - L'ambasciatore di Malta in Italia Vanessa Frazier, sull'ipotesi che i migranti siano portati a La Valletta, replica: "Noi rispettiamo le regole internazionali, come hanno sempre fatto altri Paesi europei, come l'Italia. La nostra posizione è quella spiegata nel nostro comunicato stampa". Nel documento, il governo di Malta sosteneva di aver mantenuto tutti i suoi obblighi.