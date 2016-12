Migranti, 237 nuovi arrivi al porto di Catania: 49 minori e 20 donne

Altri 237 migranti sono arrivati nel porto di Catania a bordo della nave Phoenix. Tra loro, di diverse nazionalità, ci sono 192 uomini, 20 donne e 49 minorenni, tra cui 24 non sono accompagnati. La polizia di Stato ha eseguito le fotosegnalazioni di tutti i nuovi arrivati e avviato il respingimento per 18 di loro. Gli altri saranno trasferiti in centri di accoglienza del Nord Italia. Avviate le indagini per identificare eventuali scafisti.