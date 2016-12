Migranti, 217 in arrivo a Pozzallo

Sono in arrivo nel porto di Pozzallo, nel Ragusano, a bordo della nave Phoenix, circa 217 migranti, di nazionalità centroafricana. Per le operazioni di assistenza sono già stati predisposti i servizi da parte di carabinieri, polizia, guardia di finanza, capitaneria di porto, protezione civile e personale sanitario. I migranti sono stati salvati in acque internazionali.