Migranti, 14enne muore in mare

Un 14enne somalo è morto dopo essere stato soccorso dalla nave Dignity di Medici senza Frontiere, impegnata in operazioni di salvataggio dei migranti. Il decesso è avvenuto lunedì per un arresto cardiocircolatorio. La nave di Msf, che ha tratto in salvo 300 profughi, tra cui donne e bambini, ha attraccato martedì al porto di Augusta, in Sicilia. Altri 120 migranti sono stati soccorsi dalla guardia costiera al largo di Roccella, in Calabria.