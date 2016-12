Meteo, codice rosso su Sicilia est

A causa dell'allerta meteo con doppio codice rosso, sia per il rischio idraulico sia per il rischio idrogeologico diffuso dalla Protezione civile, le scuole rimarranno chiuse in molti comuni della Sicilia est. Da Catania a Siracusa sospese le lezioni e chiusi anche i cimiteri. La popolazione è stata invitata a non utilizzare mezzi a due ruote e a solo in caso di estrema necessità i mezzi privati e di conseguenza a preferire quelli pubblici.