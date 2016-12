Messina, trova e restituisce soldi: "Ho seguito la mia coscienza"

Non c'è forse una giusta ricompensa per chi trova per strada 23mila euro e li restituisce ai carabinieri senza batter ciglio, ma certamente si aspettava di più del neanche 1% ricevuto l'insegnate precaria, che sabato ha trovato un portafoglio a Valdina, in provincia di Messina . "In questa società rubare è la norma, l'onestà fa notizia. Lui è stato molto contento, ci ha abbracciato" ha dichiarato la donna in un'intervista.

L'insegnate precaria ha due figli da mantenere e 23mila euro le avrebbero fatto comodo, eppure non ha avuto dubbi: "Non è stato facile, ma io ho delle regole nella vita, fra queste c'è quella di non rubare" ha raccontato di spalle alle telecamere. "Non voglio comparire, non voglio ringraziamenti, ho fatto quello che andava fatto" ha aggiunto. Il turista francese, che aveva smarrito il borsello, ha ringraziato la donna con un abbraccio e con meno dell'1% della somma ritrovata. "Non era quello che mi aspettavo - ha continuato l'insegnante - ma è stata la mia coscienza a guidarmi e per questo non sono pentita".