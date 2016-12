Messina: tenta suicidio buttandosi da traghetto, soccorso da agente

Un poliziotto fuori servizio ha salvato un giovane di 21 anni che aveva tentato il suicidio gettandosi da un traghetto mentre era in viaggio nello Stretto di Messina. L'agente dopo aver visto il ragazzo buttarsi si è tuffato in acqua per salvarlo. Subito dopo la capitaneria li ha recuperati e tratti in salvo. Non sono chiari i motivi del tentativo di suicidio.