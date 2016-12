Messina,recuperato corpo in mare

Il corpo di una donna di circa 50 anni è stato recuperato al largo di Messina. Non presenta tracce di violenza e gli investigatori, pur non escludendo alcuna pista, ipotizzano sia annegata in seguito a un malore. Sulla spiaggia non sono stati trovati documenti che permettano l'identificazione della vittima. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia.