Messina, rapinavano anziani con la tecnica dell'ipnosi: sei arresti

Avvicinavano le vittime, perlopiù anziane, con una scusa e poi, con tecniche di manipolazione ipnotica, le inducevano in stato confusionale persuadendole ad andare in banca o a casa per prendere somme di denaro. Per questo i carabinieri di Messina hanno arrestato sei persone ritenute responsabili di rapina aggravata in concorso mediante l'ipnosi. Il pretesto per entrare in contatto con le persone era una finta compravendita di gioielli.