Messina, rapina in gioielleria: arrestati padre, madre e figlio

I carabinieri hanno arrestato i componenti di un nucleo familiare che sarebbe responsabile di una rapina effettuata ad aprile in una gioielleria di Saponara, in provincia di Messina. In manette, con l'accusa di rapina e lesioni, sono finiti padre, madre e figlio di 16 anni. E' stata fermata anche una quarta persona ritenuta complice.