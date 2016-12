Sono finiti in manette, con l'accusa di omicidio stradale, Gaetano Forestieri, militare della Guardia di finanza, e Giovanni Gugliardo, un amico con il quale, in stato di ubriachezza, nella notte del 26 giugno a Messina, durante una gara d'auto, hanno provocato la morte di Lorena Mangano, morta in ospedale pochi giorni dopo. L'auto della giovane è stata travolta dall'Audi del finanziere, lanciata a tutta velocità.