Messina, la nave da crociera Carnival Vista danneggia il porticciolo di Marina del Nettuno

Durante le manovre per uscire dal porto, domenica, la nave da crociera Carnival Vista ha generato un violento moto ondoso, causando parecchi danni ad alcune strutture del porticciolo di Marina del Nettuno, a Messina. Lo scafo, 130.000 tonnellate e 323 metri di lunghezza, ha distrutto due pontili in cemento armato, di cui uno in maniera irreparabile, ha ribaltato una pilotina degli ormeggiatori e danneggiato una decina di imbarcazioni. Il bilancio dei danni supera i 250 mila euro.