Messina, il sindaco: "Tutto sistemato" Gdf indaga su rialzo prezzi minerale

Il primo cittadino: chiederemo lo stato di calamità - "E' stata un'emergenza incredibile e non vogliamo che accada più per questo chiederemo comunque lo stato di calamità affinché arrivino i fondi per mettere in sicurezza la condotta in ogni punto", ha proseguito il sindaco messinese, spiegando: "Ora andrò all' Anci nazionale a Torino e da li chieder' con forza un aiuto per la citta' di Messina



Gdf indaga sull'aumento dei prezzi dell'acqua minerale - Controlli della guardia di finanza a Messina per accertare e reprimere eventuali situazioni di ingiustificato aumento del prezzo al dettaglio e all'ingrosso dell'acqua minerale negli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, della città, da alcuni giorni senz'acqua.



I controlli riguardano anche le imprese di trasporto acqua per verificare il possesso delle previste autorizzazioni sanitarie e amministrative con l'obiettivo di prevenire eventuali rischi alla salute pubblica connessi a carenze igienico-sanitarie.