Messina, detenuto intercettato in carcere: progettava di uccidere pm

Un 22enne di Milazzo in carcere per estorsione, Salvatore Veneziano, stava progettando di uccidere la pm Federica Paiola, 32 anni, torinese, in forza alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Lo svelano le conversazioni dell'uomo intercettate in carcere. La pm aveva indagato su di lui, riuscendo ad ottenere il suo arresto. Veneziano avrebbe chiesto a due detenuti di aiutarlo a trovare le armi per l'omicidio.