Messina, bimba di 2 anni ingoia palloncino e muore soffocata

Una bambina di due anni, figlia di una coppia di stranieri, è morta a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) soffocata da un palloncino gonfiabile che aveva messo in bocca mentre giocava. E' accaduto intorno alle 22:30. I genitori hanno cercato di estrarre il palloncino ma non ci sono riusciti. Corsi all'ospedale della città, la piccola è arrivata in condizioni disperate ed è morta. Ora indagano i carabinieri.