Messina, bambina morta in ospedale: medico rinviato a giudizio

Il giudice ha rinviato a giudizio un medico, Maria Eugenia Dongarrà, con l'accusa di omicidio colposo per la morte di Sharon Manasseri, una bimba di due anni deceduta nel 2014 all'ospedale di Sant'Agata di Militello (Messina). La piccola era arrivata al nosocomio per disturbi allo stomaco. Ricoverata, è morta poche ore dopo per un'occlusione intestinale. La Procura ritiene che, con esami più accurati, la bimba avrebbe potuto essere salvata.