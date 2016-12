Messina, arrestati 4 militari Gdf

Militari della Guardia di Finanza di Messina hanno arrestato quattro loro colleghi nell'ambito di un'inchiesta su controlli a commercianti e gestori di lidi della città. Secondo l'accusa, avrebbero annunciato in anticipo le ispezioni e in qualche caso falsificato dei documenti. I reati ipotizzati sono rivelazione di segreto istruttorio e di falso in atto pubblico.