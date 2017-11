Messina, anziano muore nell'incendio della casa in cui soggiornava

Un pensionato Enrico Lo Presti, 65 anni, è morto a Capo d'Orlando (Me) per un rogo che si è sviluppato nell'abitazione di un suo amico dove si trovava ospite per qualche giorno per effettuare la raccolta delle olive. Per i vigili del fuoco le fiamme, divampate a causa di un cortocircuito sviluppatosi nella cucina, avrebbero provocato la creazione di monossido di carbonio che ha ucciso il pensionato nel sonno.