Messina, anestesista muore in ospedale dopo flebo per mal di schiena

Un anestesista del Policlinico di Messina è morto nell'ospedale universitario dopo una flebo per il mal di schiena. L'uomo non era in servizio e avrebbe chiesto la somministrazione di un farmaco contro i dolori di cui soffriva. Una collega l'ha aiutato, prima di allontanarsi, lasciandolo da solo nella stanza, dove è stato trovato senza vita, sul pavimento, con la flebo staccata. Non si esclude alcuna pista, ma si ipotizza una reazione allergica.