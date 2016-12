Messina, ancora furbetti del cartellino: 65 indagati su 85 dipendenti

Sono tornati i furbetti del cartellino, o forse non sono mai mancati. Questa volta è successo al Comune di Furci Siculo, in provincia di Messina, dove 16 dipendenti sono stati raggiunti da una misura cautelare perchè accusati di truffa in danno di ente pubblico e falsa attestazione mediante modalità fraudolente. In poche parole, timbravano il cartellino, ma non entravano al lavoro. La Procura di Messina ha fatto notificare ai 16 l'obbligo di firma e di presentazione alla polizia giudiziaria. In totale gli indagati sono 65, su 85 dipendenti, che per un paesino di 3400 abitanti non sono pochi.