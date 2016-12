Messina, altri due nuovi arresti per la morte della 16enne Ilaria Boemi

Nuovi arresti a Messina per la morte della giovane Ilaria Boemi, la 16enne deceduta la scorsa estate dopo aver assunto droga. Due le persone finite in manette per morte come conseguenza di altro delitto (delitto inteso in senso giuridico), spaccio di sostanze stupefacenti e violenza sessuale. La giovane fu trovata in fin di vita il 10 agosto sul lungomare della città siciliana, dopo aver assunto una dose di "Mdma".