Messina,accusato di aver dato fuoco alla ex: lei in aula lo difende

Ylenia Bonavera, la 22enne che era stata data alle fiamme e che si era miracolosomente salvata, ha difeso in aula l'ex ragazzo, Alessio Mantineo, 24 anni. Il giovane è comparso davanti al Gup che lo sta processando per tentato omicidio. Bonavera ha negato che sia stato Mantileo a gettarle addosso benzina, la notte tra il 7 e l'8 gennaio davanti all'uscio di casa. Il giudice ha però disposto un'ulteriore perizia medico legale sul caso.

Alla vicina di casa che l'ha soccorsa e ad altre persone, però, la Ylenia aveva detto che era stato il ragazzo colui che aveva tentato di bruciarla viva. Il giudice ha disposto una perizia medico legale per ricostruire l'esatta dinamica di quel che è accaduto quella notte. La polizia ha arrestato Alessio Mantineo dopo il racconto di alcuni testimoni e dopo aver visionato un video che lo inquadra, poco prima, a comprare benzina con un bottiglione da un distributore automatico.



Mantineo ha sempre negato di essere stato lui a compiere il gesto. Anche il suo legale in aula ha parlato di processo indiziario. La ragazza non è la prima volta che difende il suo ex, andando anche in tv cercando di scagionarlo. Il Gup ha però rinviato il processo a gennaio quando saranno resi noti gli esiti degli esami chiesti al medico legale Giuseppe Strati, della Polizia di Stato, il quale dovrà verificare la dinamica dei fatti, le ferite, la quantità di benzina lanciata e se poteva uccidere.