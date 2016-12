Messina,accoltella moglie:arrestato

19:47 - Un uomo di Taormina (Messina) è stato arrestato per aver accoltellato la moglie, che lo aveva lasciato da qualche giorno, al culmine dell'ennesima lite. Oltre che di tentativo di omicidio, l'uomo, che è stato bloccato dai militari dell'Arma dopo una colluttazione, deve rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. La donna è stata ricoverata in ospedale con un'ampia ferita al volto e altre alle gambe, ma non è in pericolo di vita.