Messina, 35 arresti per voto di scambio: anche consigliere comunale

Operazione della polizia di Messina contro vertici e affiliati di tre clan storici che operano nei quartieri di "Camaro-San Paolo" e di S. Lucia Sopra Contesse. Sono state arrestate 35 persone (26 in carcere e 9 ai domiciliari) e sequestrate 4 società con l'accusa di associazione mafiosa finalizzata alla commissione di una serie di delitti come estorsione e spaccio. In carcere è finito anche un consigliere comunale accusato di voto di scambio.