Messina, 20enne pregiudicato ucciso a colpi di pistola

Giuseppe De Francesco, 20 anni, è morto al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte di Messina, dopo essere stato colpito da due colpi di pistola una alla gamba e uno alla schiena. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che al momento non escludono alcuna pista. De Francesco era stato già arrestato più volte per furto e rapina. L'omicidio potrebbe essere nato per un regolamento di conti tra malviventi.