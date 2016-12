Maxi truffa sulla legge 104, scoperti altri 252 "furbetti" ad Agrigento

C'è una nuova inchiesta sulla truffa sulla legge 104 (la norma che permette di assistere i parenti non autosufficienti). Nel mirino della procura di Agrigento sono finite 252 persone: tra queste medici, che avrebbero firmato false attestazioni, insegnanti e impiegati. Due anni fa in un blitz analogo era stato scoperto un esercito di falsi invalidi con 101 persone indagate e 10 dottori compiacenti finiti in arresto.