Le Fiamme Gialle hanno denunciato 517 persone, fittiziamente residenti in Italia, per aver percepito in modo indebito l'assegno sociale erogato dall'Inps . Una maxi truffa ai danni dello Stato che vale oltre 16,5 milioni di euro. L'operazione investigativa della guardia di finanza, denominata " Italians out" , ha interessato 19 Regioni e 81 province.

Le persone denunciate si erano trasferiti all'estero non rispettando il requisito essenziale della residenza nel nostro Paese ma intascavano i soldi attraverso gli accrediti sul conto corrente oppure tornando, saltuariamente, in Italia e ritirare così le somme direttamente allo sportello. Sono stati così tutti denunciati per il reato di truffa continuata ai danni dello Stato e della collettività.



Le Regioni dove sono stati riscontrati i maggiori picchi di irregolarità sono la Sicilia con l'indebita percezione di emolumenti per 3.761.000 euro, 123 persone denunciate alla magistratura; la Campania con 3.441.000 e 98 persone denunciate; la Calabria con quasi 2,4 milioni di euro e 75 denunciati. Oltre a recupero di quanto indebitamente percepito dai responsabili, l'operazione dei militari consentirà un risparmio alla casse dello Stato pari a circa 3 milioni di euro per i prossimi anni.