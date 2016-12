Masturbarsi in pubblico? Non è più reato: la Cassazione annulla una condanna

Masturbarsi in pubblico? Non sarà più considerato atto osceno. La Cassazione ha preso atto della depenalizzazione di questo reato, attuata dal d.lgs n.8 del 2015, e ha annullato senza rinvio "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" la condanna inflitta dalla Corte di Appello di Catania a un 69enne che si era masturbato di fronte ad alcune studentesse della cittadella universitaria. Per lui niente conseguenze penali, solo una maxi multa.