Mannino accusa il pm Di Matteo

"Il pm Di Matteo, nel processo per la strage di via d'Amelio ha fatto condannare persone innocenti per colpa della sua ostinazione. Forse con me voleva fare lo stesso". Non risparmia pesanti critiche ai pm che l'hanno processato per la cosiddetta trattativa Stato-mafia l'ex ministro DC Calogero Mannino. La pubblica accusa nel processo Stato-mafia era rappresentata dai pm Nino Di Matteo, Vittorio Teresi, Roberto Tartaglia e Francesco Del Bene.