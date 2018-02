Mancano esorcisti, a Palermo via al corso riconosciuto dalla Chiesa

Il numero di chi ricorre all'opera dell'esorcista è in aumento, alcuni azzardano una stima di mezzo milione di persone che ogni anno chiede aiuto. La stragrande maggioranza, però, soffre in realtà di problemi spirituali o psichiatrici. Le "possessioni" sono rarissime anche per chi ci crede.



"Anche se non esistono dati attendibili, una cosa è certa: tutte le persone che arrivano da noi soffrono, sono tante e noi siamo pochi, mai in numero adeguato. I tempi di accompagnamento si allungano", spiega a Il Corriere della Sera padre Paolo Carlin, frate cappuccino e portavoce dell'Associazione internazionale degli esorcisti.



L'Associazione degli esorcisti, riconosciuta dal Vaticano nel 2014, conta circa 400 sacerdoti, 240 dei quali in Italia. Come ricorda padre Carlin, "un esorcista può essere solo un sacerdote. Deve avere una espressa licenza scritta del proprio vescovo, come prevede il canone 1172 del diritto canonico. Ed è il vescovo a scegliere chi ritiene adeguato, non si diventa esorcisti per desiderio personale".