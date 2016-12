Maltempo, violento nubifragio a Catania: aeroporto chiuso, strade allagate

Ha il diametro di circa otto metri ed è altrettanto profonda la voragine che si è aperta a causa delle intense precipitazioni nella piazza principale di Valverde, in provincia di Catania. Un'automobile, per fortuna senza persone a bordo, è precipitata dentro la fossa e i vigili del fuoco stanno lavorando per recuperare la vettura e mettere in sicurezza la zona, che è stata transennata. Un'ampia zona della piazza è pericolante a causa di erosioni provocate da infiltrazioni d'acqua.



Le zone più colpite sono quelle di Acireale, Vampolieri e Lavinaio. Segnalata una frana lungo la Statale 114 tra Acitrezza e Acireale. Interventi dei Vigili del fuoco anche a Sant'Agata Li Battiati, Gravina di Catana e Mascalucia per soccorrere automobilisti in panne.



Intanto sui social infuria la polemica sulla decisione della Protezione civile che, di fronte a una perturbazione di tale intensità, ha emesso un'allerta meteo di livello "rosso", bensì "arancione".



Allerta meteo anche in Sardegna - La Protezione civile regionale ha diramato martedì 20 ottobre un nuovo bollettino. Dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di mercoledì si prevede il livello di criticità moderata (arancione) per rischio idrogeologico nell'Iglesiente e nel Campidano. Criticità ordinaria (gialla), invece, per Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso.