Una tromba d'aria ha colpito Lampedusa provocando dei danni. Il vento ha toccato i 56 nodi e ha sradicato alberi, insegne, pali dell'illuminazione e finestre. In porto sono inoltre affondate alcune piccole imbarcazioni. Il vento è poi calato a 49 nodi ma l'allarme resta sia per Lampedusa sia per l'altra isola delle Pelagie, Linosa. Sabato le scuole rimarranno chiuse.