Maltempo,rimorchiatore con 441 migranti scortato da Guardia costiera

Un rimorchiatore con a bordo 441 migranti è in navigazione nel mare in burrasca verso Lampedusa. Il viaggio si sta svolgendo in condizioni estremamente difficili. La Guardia costiera, che ha coordinato il recupero dei profughi, segue minuto per minuto la situazione e ha inviato altri due rimorchiatori che stanno procedendo ai lati dell'imbarcazione per proteggerla dalle onde.