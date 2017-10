Maltempo, nubifragio su Palermo: black out e disagi

Un nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio su Palermo. La pioggia intensa ha provocato un black out in diversi quartieri della città. Il temporale ha causato diversi disagi anche alla circolazione, con allagamenti e auto in panne. Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco e della polizia municipale per richieste di intervento da un capo all'altro del comune siciliano.