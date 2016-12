Maltempo, nubifragio si abbatte su Catania Strade allagate, decine di chiamate al 115

4 ottobre 2014 Maltempo, nubifragio si abbatte su Catania

15:39 - Un violento temporale si è abbattuto su Catania e sui comuni della fascia Ionica, causando allagamenti e crolli di cornicioni. La zona maggiormente colpita in città è quella a nord dove molte strade sono allagate e diverse auto sono rimaste in panne. Sul posto, per soccorrere le persone in difficoltà, anche i sommozzatori dei vigili del fuoco. Nelle ultime 24 ore il centralino del 115 di Catania ha ricevuto circa 150 chiamate di soccorso.