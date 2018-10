Maltempo, nubifragio nel Catanese: allagamenti e strade chiuse

Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte sul Catanese, trasformando diverse strade in fiumi. I centri maggiormente colpiti sono Ramacca, Palagonia, Scordia e Agira (Enna), dove si sono registrati allagamenti di case e negozi. Personale dell'Anas ha disposto la chiusura temporanea di diverse strade, come un tratto della SS417, Catania-Gela, in territorio di Mineo, la statale 385 di Palagonia, e la SS280, Catania-Enna.