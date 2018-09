Maltempo, nubifragio a Trapani: strade allagate

A Trapani le abbondanti piogge delle ultime ore hanno creato molti disagi. Diverse le strade allagate in seguito al nubifragio che si è abbattuto in mattinata sulla città: dal lungomare Dante Alighieri a via Virgilio, si sono registrati rallentamenti alla viabilità. Situazione critica anche sulla strada provinciale che collega Trapani a San Vito Lo Capo. In tutto il capoluogo siciliano decine di interventi dei vigili del fuoco.