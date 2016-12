Maltempo, Nord Est e Sud sott'acqua Scampato pericolo per ciclone Sicilia

In Sicilia è rientrato l'allarme meteo legato al passaggio di un ciclone simil-tropicale che, dopo aver colpito Lampedusa e Malta, ha lambito le coste Sud-Orientali dell'isola, risalendo poi verso Est. Prosegue comunque l'ondata di maltempo, con forti piogge e vento. Non va meglio al Nord Est: la Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo con una criticità rossa per rischio idrogeologico su Friuli e Veneto.

14:04 Tensione davanti al Comune di Carrara

Forte tensione davanti al comune di Carrara (Massa Carrara) dove circa 2000 persone, quasi tutti alluvionati, si sono riuniti chiedendo le dimissioni del sindaco Angelo Zubbani e dell'intera giunta. La polizia ha dovuto effettuare delle cariche di alleggerimento per impedire i manifestanti occupassero il municipio.

13:23 Alberi su tombe, chiuso il cimitero di Catania

Il forte vento del simil-ciclone tropicale che la notte scorsa si è abbattuto su Catania ha causato anche la caduta di diversi alberi nella centrale piazza Roma. Rami si sono spezzati anche all'interno dell'ospedale Vittorio Emanuele. Più alberi sono anche caduti su tombe e cappelle del cimitero, che e' stato chiuso a scopo precauzionale. Sul posto stanno operando operai del Comune per mettere la zona in sicurezza. Un muretto di contenimento ha ceduto nella zona marinara di piazza Europa, colpita dalla violenta mareggiata della notte scorsa. Non sono stati registrati danni alle persone.

13:19 Roma il giorno dopo la pioggia

13:18 In Sicilia danni e disagi

13:10 Maltempo, la rabbia di Carrara

10:26 Eolie isolate da 4 giorni

L'arcipelago delle Eolie continua a essere spazzato dal mare in tempesta e i collegamenti sono difficili. Alcune isole (Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi) sono irraggiungibili da 4 giorni e già scarseggiano i generi di prima necessità. Le mareggiate in quasi tutte le isole hanno invaso porti e coste creando danni e disagi.

09:27 In Friuli defluiscono le piene

Nel corso della notte il Friuli Venezia Giulia è stato interessato da precipitazioni moderate, che hanno consentito il progressivo deflusso delle piene lungo i principali corsi d'acqua per la parte di pianura. Lo si apprende dalla Protezione Civile regionale. Nelle prossime ore sulla regione sono previste ancora precipitazioni moderate, più abbondanti sulle zone prealpine.

09:17 catania, aeroporto operativo

E' tornato alla piena operatività l'aeroporto di Catania, che in mattinata aveva fatto rientrare un volo per Malta e fatto registrare ritardi per il maltempo.

07:16 Rientrato l'allarme ciclone

In Sicilia da mezzanotte è rientrato l'allarme meteo per il ciclone che, dopo aver colpito Lampedusa e Malta, ha lambito le coste Sud Orientali dell'isola. Secondo la centrale operativa della Protezione Civile regionale non sono stati segnalati danni di rilievo, anche se prosegue l'ondata di maltempo in tutta l'isola (in particolare nelle zone del Ragusano, del Siracusano e del Catanese) con violente piogge e forti raffiche di vento.





07:11 Ritardi all'aeroporto di Catania

Un volo in arrivo fatto rientrare a Malta e tre in partenza, tutti per Roma Fiumicino, in ritardo. E' l'effetto sull'aeroporto di Catania delle forti raffiche di vento che stanno soffiando sulla città.

07:06 Forte vento a Catania

Forte raffiche di vento soffiano dalla notte su Catania e sul litorale Ionico della Sicilia. E' l'estremità del ciclone che si è formato nel Canale di Sicilia e che ha attraversato già il Siracusano. Il ciclone dovrebbe lentamente perdere potenza spostandosi verso est, per poi spegnersi in mare.