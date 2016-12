Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca 1 di 24 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) 2 di 24 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) 3 di 24 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) 4 di 24 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) 5 di 24 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) 6 di 24 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) 7 di 24 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) 8 di 24 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) 9 di 24 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) 10 di 24 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) 11 di 24 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) 12 di 24 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) 13 di 24 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) 14 di 24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) Foto A. M. Puleo 15 di 24 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) 16 di 24 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) 17 di 24 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) 18 di 24 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) 19 di 24 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) 20 di 24 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) 21 di 24 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) 22 di 24 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) 23 di 24 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) 24 di 24 Tgcom24 Tgcom24 Maltempo, anche la Sicilia in ginocchio: strade allagate a Sciacca Non solo Liguria e Piemonte: il maltempo colpisce anche la Sicilia. Fabrizio di Paola, il sindaco di Sciacca (Agrigento), ha esortato i cittadini a "non uscire di casa, se non in casi estremamente eccezionali, e a non utilizzare i propri mezzi di trasporto. Risultano interrotti o in gravi difficoltà - scrive Di Paola - i collegamenti dell'intero circondario, in particolare fra Ribera e Menfi". Nella cittadina siciliana si è altresì registrato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. (Foto di Emilio Caruso) leggi dopo slideshow ingrandisci

Commerciante disperso nel Messinese - Un commerciante di 74 anni, Roberto Saccà, è disperso a Letojanni per il maltempo che imperversa nel Messinese. Lo confermano i vigili del fuoco e i carabinieri. L'uomo era alla guida di uno scooter durante un nubifragio e ha chiamato i familiari dicendo che non riusciva a procedere sulla carreggiata. Da quel momento di lui non si hanno più notizie. I familiari hanno avvertito i militari dell'Arma che hanno ritrovato il ciclomotore. Indagini sono in corso per scoprire se l'uomo sia riuscito a mettersi in salvo o sia stato travolto dall'acqua che ha invaso le strade.