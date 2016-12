Maltempo:commerciante alla guida di scooter disperso nel Messinese

Un commerciante di 74 anni, Roberto Saccà, è disperso a Letojanni per il maltempo che imperversa nel Messinese. L'uomo era alla guida di uno scooter durante un nubifragio. I carabinieri hanno ritrovato il ciclomotore. Indagini sono in corso per scoprire se il 74enne sia riuscito a mettersi in salvo o sia stato travolto dall'acqua che ha invaso le strade.