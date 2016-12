Mafia, sequestrati beni per oltre 450 milioni a un imprenditore

22:17 - Beni per oltre 450 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Direzione investigativa antimafia nella Sicilia occidentale. La misura di prevenzione è stata applicata, dal Tribunale di Trapani, nei confronti dell'imprenditore palermitano Calcedonio Di Giovanni, 75 anni. Secondo l'accusa, sarebbe legato in affari con le famiglie mafiose di Mazara del Vallo e avrebbe accumulato un ingente patrimonio grazie ai clan.

Per gli inquirenti "gli stretti legami con i vertici di cosa nostra ed il collegamento con noti esponenti dediti al riciclaggio internazionale, hanno permesso all'imprenditore di realizzare il suo ingente patrimonio immobiliare". Tra i beni vi sono anche un centinaio di case nel villaggio vacanze Kartibubbo a Campobello di Mazara. Ed è a Kartibubbo che, secondo l'accusa, sarebbe emerso "il collegamento di Di Giovanni con uno dei principali artefici del riciclaggio internazionale: Vito Roberto Palazzolo". "Il villaggio Kartibubbo viene rilevato da Di Giovanni - si legge nel provvedimento del Tribunale presieduto da Piero Grillo - con un notevole investimento posto in essere in un momento in cui Di Giovanni era del tutto sfornito di redditi leciti".



Originario di Monreale, Di Giovanni, viene descritto come "imprenditore spregiudicato" entrato in affari anche con mafiosi di Castelvetrano, ad esempio Filippo Guttadauro, cognato di Matteo Messina Denaro, e in contatto con Pino Mandalari, il commercialista di Totò Riina. Secondo gli investigatori: "L'esistenza di collegamenti fra mafia, massoneria e affari trasuda da tutti gli atti di questo procedimento nella parte in cui viene in ballo il ruolo degli istituti di credito preposti al controllo dell'avanzamento dei lavori finanziati. Vennero erogate immense quantità di denaro in assenza totale di controlli e qualche volta con la chiara dimostrazione agli atti dell'assenza dei presupposti per continuare a finanziare l'opera".