Mafia, operazione dei carabinieri a Messina: 12 arresti

I carabinieri hanno arrestato dodici persone nell'ambito di un'operazione antimafia a Messina. In manette sono finiti presunti affiliati al clan Brunetto, collegato alla famiglia catanese dei "Santapaola-Ercolano": dieci in carcere e due ai domiciliari, accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti.